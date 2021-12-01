Що робити, якщо в «Дії» не генерується covid-сертифікат: пояснення МОЗ

Сovid-сертифікат на порталі або в застосунку «Дія» може не генеруватись із низки причин, тому у Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили покрокову інструкцію, як діяти, коли у відповідному розділі з’являються різні статуси, а не сам документ. Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

Ви отримали статус «Немає даних про вас» після запиту на створення документа. Як діяти

Якщо ви робили запит через мобільний застосунок «Дія», спробуйте повторити його через портал. Якщо і портал відповів, що «немає даних про вас», зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення. Попросіть перевірити персональні дані:

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ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер – ІПН).

УНЗР – це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.

Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.

Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші РНОКПП та УНЗР.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини.

Ви отримали статус «Помилка при генерації сертифіката» після запиту на covid-сертифікат

У такому випадку слід звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище.

Ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний»

Якщо ви отримали одну або дві дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію covid-сертифіката повторно або зробити це через портал «Дія».

Ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» з таким текстом: «Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення»

Якщо вакцинація проти коронавірусу була зроблена за межами України, сформувати covid-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливо. МОЗ наразі працює над такою можливістю.

Ви отримали статус: «Номер партії вакцини помилковий»

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте covid-сертифікат.

Ви отримали статус: «На жаль, сталася помилка»

У такому випадку звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку «Дія».

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