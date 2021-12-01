Першу стипендію імені Маркіяна Іващишина отримають одразу троє лауреатів

У Львові стипендію імені Маркіяна Іващишина, яку цьогоріч вручатимуть вперше, отримають одразу троє молодих митців. Це Олександр Максимов, Мар’яна Хемій та Олена Кухар. Про це повідомляє мистецька рада «Діалог».

Від 6 вересня до 15 жовтня тривав збір заявок від активних людей культури віком до 45 років з усієї України на перший open-call Стипендії імені Маркіяна Іващишина.

Стипендія заснована у Львові ЛМГО «Мистецька рада «Діалог» у партнерстві ГО «Вірменська, 35» і ГО «Інститут актуального мистецтва» на честь видатного львів’янина, громадського та культурного діяча.

Реклама партнерів

Гроші можна буде використати тільки на навчання чи підвищення кваліфікації. Так, з-поміж 30 заявок, що пройшли технічний відбір, стипендіатів обирала Капітула з 5 осіб різних сфер діяльності.

Цього року до Капітули увійшли: Євгенія Нестерович, Володимир Топій, Лідія Савченко-Дуда, Тарас Добрянський та Остап Іващишин.

Стипендіати 2021 працюють у різних галузях культури:

Олександр Максимов, перформер, куратор і культурний менеджер з міста Дрогобича отримав у рамках Стипендії можливість тримісячного стажування у партнерів проєкту – Jam Factory Art Center.

Олександр з 2016 року проводить у Дрогобичі фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez, координує Міжнародний фестиваль Бруно Шульца, був куратором резиденції «Магічні соляні міста» (2020), працює як перформер.

Мар’яна Хемій з Києва, журналістка, менеджерка культурних проєктів, співзасновниця й головна редакторка Тиктор медіа, отримує стипендію на навчальний курс Marketing Storytelling у Projector — Creative & Tech Online Institute.

У своїй заявці Мар’яна написала, що через свій медіапроєкт вона прагне «популяризувати культуру, зокрема у її взаємозв’язках з містами / місцями: ми розповідаємо, як простір / місто впливає на митців, і навпаки – як творчість і люди впливають на сприйняття міст і сприяють внутрішньому туризму».

Олена Кухар з Києва вже понад 12 років працює у проєктному менеджменті у сфері медіа та культури. Стипендія дасть їй можливість розвинутися у вже розпочатій спеціалізації, і продовжити навчання бізнес-медіації на програмі Українського центру медіації при kmbs.

Після 5-місячного навчання Олена зможе провадити як медіаторка українські проєкти та організації у секторі культурно-креативних індустрій. Це «внутрішня», часто непублічна сфера діяльності в культурі, але від її рівня залежить корпоративна етика і галузевий клімат усіх ККІ.

Стипендіальний фонд 2021 року організатори зібрали з благодійних внесків культурних та громадських діячів, представників бізнесу і товариства Маркіяна Іващишина – загалом 165 тис. грн за період з травня до жовтня 2021 року.

Урочисте нагородження стипендіатів відбудеться на відкритті XXI міжнародного фестивалю Jazz Bez у Львові 3 грудня 2021 року.