Економічний паспорт українця й кредити під 5% на іпотеку: що анонсував Зеленський у Раді

Президент Володимир Зеленський відзвітував у Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України. Зокрема, анонсував низку нових законопроєктів. Про це Зеленський заявив під час виступу 1 грудня, передає hromadske.

До 10 грудня президент обіцяє внести законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, на рахунках дітей будуть накопичуватися гроші від використання та видобутку надр – стосується законопроєкту №5600, який ухвалили 30 листопада.

«Після досягнення повноліття вони зможуть використати гроші для освіти в Україні чи купівлю житла в Україні», – сказав Зеленський.

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Подвійне громадянство

Зеленський анонсував, що внесе у парламент законопроєкт про можливість мати декілька громадянств. Каже, що документ стосуватиметься українців, які проживають в інших країнах.

За словами президента, законопроєкт дозволить відчувати себе не діаспорою та лише людьми українського походження, а «власниками українського громадянства».

Квартири, зарплати, пенсії

Президент також обіцяє, що у 2022 році закриється черга на квартири для ветеранів війни на Донбасі, тобто влада планує надати усім, хто залишався у черзі, квартири. Потім, за словами Зеленського, квартирами мають забезпечити й інших військових.

Крім того, президент розповів про мінімальні зарплати. Він обіцяє, що мінімальна зарплата лікарів з 1 січня 2022 року складатиме 20 тисяч грн, а середня зарплата – 24 тисяч грн. Однак наразі Верховна Рада не ухвалила проєкт бюджету-2022.

Зеленський розповів про доплати до пенсій для людей 75-80 років та обіцяє з наступного року підіймати зарплати літнім людям від 70 років. Також каже, що погодили параметри обов’язкової накопичувальної пенсійної системи. За його словами, парламент має розглянути відповідний законопроєкт.

Реконструкція та будівництво

З наступного року Зеленський хоче реконструювати 48 обласних багатопрофільних лікарень та 24 реабілітаційні центри для ветеранів.

Також він відзвітував про будівництво 13 тисяч км доріг. За його словами, за наступні 2 роки мають збудувати ще 15 тисяч км доріг та 810 мостів.

Термомодернізація

З 2022 року Зеленський обіцяє почати програму з утеплення будівель. Так, за словами президента, наступного року в Україні мають утеплити «тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, лікарень».

Кредити

Анонсує президент і проєкт «Українська мрія». За словами Зеленського, кожен громадянин, який платить податки, зможе отримати кредит у 5% для придбання власної нерухомості, купівлі електромобіля, здобуття освіти, зміни професії.

Похвалився Зеленський, що завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9%» українці отримали понад 70 мільярдів грн та створили «тисячі нових робочих місць».

Національна авіакомпанія

Згадав Зеленський і про створення національного українського авіаперевізника – Ukrainian National Airlines (Українські національні авіалінії). За словами гаранта, перші рейси мають бути вже у 2022 році, а до 2025 року має бути повністю сформований флот авіакомпанії.

Президент обіцяє, що UNA літатиме у нові регіональні аеропорти в Україні, а також матиме закордонні рейси, зокрема до ЄС.

Війна на Донбасі

Наприкінці свого виступу Зеленський заявив, що не вдасться зупинити війну без прямих переговорів із Росією. Він зазначив, що не боїться розмови з Володимиром Путіним.

«Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією, і сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія», – сказав він.

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Фото: Офіс президента