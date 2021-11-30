Зеленський звільнив голову контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента ввечері 29 листопада.
«Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні.
Причини звільнення не названо.
Нагадаємо, Зеленський призначив Руснака начальником контррозвідки в СБУ у вересні 2019 року. У 2020 році президент присвоїв йому військове звання генерал-майора СБУ.
Як пише УП, на пресконференції 26 листопада Зеленський сказав, що йому «соромно» за недостатню фаховість дій української контррозвідки під час операції із затримання «вагнерівців».
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Ольга Денисяка