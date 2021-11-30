У Львові затримали угруповання за грабежі та наркобізнес в ЄС

Служба безпеки України затримала у Львові міжнародну злочинну групу, яка викрадала гроші в громадян ЄС. В подальшому зловмисники використовували ці фінанси у сфері наркоторгівлі. За попередньою інформацією, збитки від діяльності групи становлять мільйони євро. Про це йдеться на сторінці у Facebook СБУ у Львівській області.

За оперативними даними, група діяла протягом двох років і складалася з 11 осіб. Зловмисники «спеціалізувалися» на пограбуваннях банківських терміналів. Зокрема, за допомогою спеціальних технічних засобів. Одна «реалізація» зловмисників приносила їм близько 500 тис. євро «доходів».

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Їхній останній злочин зафіксували на території Королівства Нідерланди. Там вони вкладали украдені гроші в наркобізнес. Зокрема, організували трансфер «ротердамського» кокаїну для реалізації в Україні. Передача здійснювалась партіями по півкілограма. Окрім кокаїну зловмисники торгували й іншими наркотичними засобами.

У Львові оперативники СБУ провели спецоперацію та затримали ділків на гарячому: під час чергової реалізації 200 гр кокаїну вартістю 500 тис. грн.

Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає показання – від шести до десяти років позбавлення волі.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей. За результатами яких вилучено: наркотики на 1,3 млн грн, зброю та кошти на суму понад півмільйона гривень.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення ще й інших підозр, зокрема за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) КК України.

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Фото: СБУ