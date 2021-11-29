У Львові розшукують 14-річну дівчинку, яка безвісти зникла у центрі Львова

У Львові третю добу розшукують 14-річну Малецьку Єву-Вікторію, яка у суботу ввечері, 27 листопада, на проспекті Свободи у Львові пішла від батьків та безвісти зникла. Про це на своїй сторінці у Facebook пише пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

14-річна дівчинка, мешканка села Скнилів, 27 листопада, близько 21:10 була разом з батьками неподалік Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, що на проспекті Свободи, 28 у Львові.

Як йдеться у повідомленні, звідти дівчинка пішла від батьків та на даний час її місцеперебування невідоме.

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Прикмети зниклої: куртка сірого кольору (як на фото), зелений светр, світло-сірі штани та біле високе взуття.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклої, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.