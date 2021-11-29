У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічні обговорення законопроєкту, що зміцнить роль громадських організацій. Організатором зустрічі став лібертаріанський громадський рух «Вільна нація».

Як декларують організатори, такий формат публічного обговорення законопроєкту організують у кожній області України.

«Нашою метою залишається створення спільної платформи для громадських організацій, незалежно від партійної чи релігійної приналежності. Ми точно проведемо такі конференції в кожній області України та створимо прецедент, коли громадськість ефективно зможе впливати на якість політики в державі», – відзначив голова лібертаріанського руху «Вільна нація» Павло Янцен.

У межах вільного спілкування учасники круглого столу у Львові обговорили значущість громадських організацій у формуванні державної політики, проблематику регіону та шляхи її вирішення, визначили спільну платформу для обміну досвідом та думками. Також учасники ініціювали створення оргкомітету для напрацювання законопроєкту щодо громадських організацій в Україні.

«Цікавість з боку львівських організацій до таких ініціатив надзвичайно велика. Адже політики в Києві мало розуміють потреби та важливість активістів на місцях. Крім того, будь-які ініціативи “розбиваються” на етапі реалізації, адже часто не вистачає досвіду або партнерів для спільних дій», – заявив координатор «Вільної нації» у Львові та Львівській області.

Співзасновник лібертаріанського руху «Вільна нація» Ігор Гурін резюмував: «Ми бачимо, що держава мало реагує на потреби чи ініціативи громадських організацій. Саме тому ми ініціюємо публічне обговорення та збір пропозицій для нового законопроєкту про громадські організації в Україні».

«Вільна Нація» – синергія вільних, креативних та рішучих втілювати зміни людей.

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