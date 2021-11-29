Мерія закликала львів’ян не купувати апартаменти у незаконній багатоповерхівці

Львів’ян застерігають від купівлі нерухомості у багатоповерхівці на вул. Липинського. Тут забудовник мав спорудити склади, а натомість вже почав продавати апартаменти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Йдеться про будівництво на вул. Липинського, 54 – вул. Городницькій, 47. Тут ТзОВ «Фірма “Юнітек“» мала проводити реконструкцію існуючої будівлі із надбудовою під склади та офісні приміщення, на що у 2018 році отримала відповідні містобудівні умови та обмеження.

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Хід будівництва станом на літо 2021 року (вгорі) та на кінець листопада (внизу)

Міська інспекція ДАБК видала дозвіл на початок будівельних робіт, у ньому було вказано, що в кінцевому результаті складська будівля матиме чотири поверхи. Проте зараз забудовник вже взявся облаштовувати п’ятий поверх і перетворює склади на житлову багатоповерхівку.

«ТзОВ «Фірма “Юнітек”» на одному із сайтів розпочала продаж житла в апарт-комплексі, на побудову якого не має жодних дозвільних документів. Тому закликаємо львів’ян бути обачними і не поспішати купувати там квадратних метрів», – наголосив Любомир Зубач.

Як йдеться на сайті ЛУН, за вказаною адресою зводять апарт-комплекс LemСity, у першій секції якого вже продають одно-, дво- та трикімнатні апартаменти. Тим часом на своєму сайті забудовник стверджує, що зводить тут бізнес-центр із комерційними площами.

У паспорті об’єкта вказане будівництво 4-поверхової виробничо-складської будівлі з адміністративними приміщеннями

До 9 грудня міська інспекція ДАБК має завершити перевірку на цьому об’єкті і з’ясувати, чи забудовник справді здійснив реконструкцію, чи вже почав нове будівництво. Саме від цього залежить розмір штрафу, який випишуть фірмі. Втім на забудовника ще змусять призупинити роботи і усунути всі порушення.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Фірма “Юнітек“» займається торгівлею одягом і взуттям, зареєстрована у Жовкві. Її засновниками є жовківчанка Ольга Стефанишин та уродженка Рави-Руської Галина Шабат.

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Фото: ЛУН, сайт забудовника, Любомир Зубач