Частина Львова, Винників та Рудного залишились без світла. Адреси

У понеділок, 29 листопада, ПАТ «Львівобленерго» проводить планові ремонтні роботи. Кілька вулиць Львова, Винників та Рудного тимчасово залишилися без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».
З 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Лемківська 26,
- Широка 88-100,
- Демянська 22, 20А,
- Таджицька 1, 4, 5, 7, 9, 11а, 13, 15, 17,
- Пасічна 43, 45, 47, 49а
З 8:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Гайовської 1-25, 2-42,
- Білогорша 48, 50а
З 9:30 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
В. Великого 37, 39
З 10:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Журавлина – всі,
- Величка 8-16.
З 9.00 до 17:00 без електроенергії у м. Винники будуть вулиці:
- Огієнка – всі,
- Банаха – всі,
- Лисика – всі.
З 9:00 до 16:00 без електроенергії у Рудно будуть вулиці:
- Грушевського – всі;
- Центральна – всі,
- Огієнка – всі,
- Нагірних– всі.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Аліса Белей