Частина Львова, Винників та Рудного залишились без світла. Адреси

У понеділок, 29 листопада, ПАТ «Львівобленерго» проводить планові ремонтні роботи. Кілька вулиць Львова, Винників та Рудного тимчасово залишилися без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Лемківська 26,

Широка 88-100,

Демянська 22, 20А,

Таджицька 1, 4, 5, 7, 9, 11а, 13, 15, 17,

Пасічна 43, 45, 47, 49а

З 8:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Гайовської 1-25, 2-42,

Білогорша 48, 50а

З 9:30 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

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В. Великого 37, 39

З 10:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Журавлина – всі,

Величка 8-16.

З 9.00 до 17:00 без електроенергії у м. Винники будуть вулиці:

Огієнка – всі,

Банаха – всі,

Лисика – всі.

З 9:00 до 16:00 без електроенергії у Рудно будуть вулиці:

Грушевського – всі;

Центральна – всі,

Огієнка – всі,

Нагірних– всі.

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