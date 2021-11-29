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Частина Львова, Винників та Рудного залишились без світла. Адреси

Аліса Белей

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У понеділок, 29 листопада, ПАТ «Львівобленерго» проводить планові ремонтні роботи. Кілька вулиць Львова, Винників та Рудного тимчасово залишилися без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • Лемківська 26,
  • Широка 88-100,
  • Демянська 22, 20А,
  • Таджицька 1, 4, 5, 7, 9, 11а, 13, 15, 17,
  • Пасічна 43, 45, 47, 49а

З 8:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • Гайовської 1-25, 2-42,
  • Білогорша 48, 50а

З 9:30 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

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В. Великого 37, 39

З 10:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • Журавлина – всі,
  • Величка 8-16.

З 9.00 до 17:00 без електроенергії у м. Винники будуть вулиці:

  • Огієнка – всі,
  • Банаха – всі,
  • Лисика  – всі.

З 9:00 до 16:00 без електроенергії у Рудно будуть вулиці:

  • Грушевського – всі;
  •  Центральна – всі,
  • Огієнка – всі,
  • Нагірних– всі.

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