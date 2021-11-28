У Перу археологи знайшли 800-річну мумію, перев'язану мотузками

Археологи з національного університету Сан-Маркос у Перу знайшли в городищі Кахамаркілья в долині річки Рімак 800-річну мумію, повністю перев’язану мотузками. Про це пише Укрінформ з посиланням на Reuters.

Все тіло мумії, стать якої ще не встановлено, було зв’язане мотузками, а руки закривали обличчя. За словами археолога Пітера Ван Дален Луна, це могло бути частиною місцевої похоронної традиції.

Реклама партнерів

Мумію знайшли всередині підземної споруди, виявлено на околиці міста Ліма. За словами археолога, у гробниці також були кераміка, залишки овочів та кам’яні знаряддя.

У Перу, де розташована популярна туристична дестинація Мачу-Пікчу, знаходяться сотні археологічних пам’яток культур, що виникли до і після імперії інків, яка домінувала в південній частині Південної Америки 500 років тому.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: UNMSM