У Перу археологи знайшли 800-річну мумію, перев'язану мотузками

Археологи з національного університету Сан-Маркос у Перу знайшли в городищі Кахамаркілья в долині річки Рімак 800-річну мумію, повністю перев’язану мотузками. Про це пише Укрінформ з посиланням на Reuters.
Все тіло мумії, стать якої ще не встановлено, було зв’язане мотузками, а руки закривали обличчя. За словами археолога Пітера Ван Дален Луна, це могло бути частиною місцевої похоронної традиції.
Мумію знайшли всередині підземної споруди, виявлено на околиці міста Ліма. За словами археолога, у гробниці також були кераміка, залишки овочів та кам’яні знаряддя.
У Перу, де розташована популярна туристична дестинація Мачу-Пікчу, знаходяться сотні археологічних пам’яток культур, що виникли до і після імперії інків, яка домінувала в південній частині Південної Америки 500 років тому.
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Фото: UNMSM
Вероніка Рой