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У Львові лікарі врятували хлопця, який рік міг ходити лише схрестивши ноги

Вероніка Рой

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Лікарі 8-мої міської клінічної лікарні Львова допомогли 24-річному із Турківщини, у якого після важкої травми діагностували аваскулярний некроз обох голівок кульшових суглобів. Хлопець довелося майже рік міг ходити лише перехрестивши ноги. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

24 – річний Мар’ян із Турківщини отримав важку травму, швидко одужав, і здалося, повернувся до нормального життя. Але за місяць його ноги почали поводитися дуже дивно – через два місяці він зміг ходити лише перехрестивши їх .

«Хлопцеві радили різні методи, він з батьками об’їздив десятки медичних закладів, і ніхто не міг сказати, що з ним, та як виправити ситуацію. І ось, 3 тижні тому, він потрапив до наших травматологів. У нього діагностували аваскулярний некроз обох голівок кульшових суглобів. І це виявляється досить поширине захворювання… У випадку Мар’яна – він майже рік не міг ходити, а після операції встав на ноги за два дні. І все це завдяки: хірургу Юрію Вовчку та лікуючому лікарю Володимиру Балясу», – розповідають у 8-мій міській лікарні.

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Медики кажуть аваскулярний некроз досить поширений у період пандемії. Почастішали схожі випадки від перенесеного COVID-19.

«До нас почали звертатися молоді люди віком від 26 і до 60 років із схожими симптомами. Єдине лікування – при аваскулярному некрозі – це протезування», – додають медики.

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Відео: 8-ма міська лікарня

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