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На Сихові з 15 поверху випала молода дівчина

Вероніка Рой

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У неділю увечері, 28 листопада, з 15 поверху будинку на Сихові випала молода дівчина і загинула одразу ще до приїзду медиків. Поліція встановлює особу загиблої та обставини її смерті. Про це пише Zaxid.net.

Нещасний випадок трапився близько 17:00. За попередньою інформацією поліції, дівчина випала з балкону загального користування останнього поверху будинку на вул. Чукарніна.

Особа загиблої ще не встановлена. Правоохоронці перевіряють чи мешкала вона у тому будинку. На вигляд загиблій дівчині 20-30 років.

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Фото: Типовий Львів

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