На Шота Руставелі патрульні врізалися у припарковану біля будинку автівку

У неділю вранці, 28 листопада, у Львові на вулиці Шота Руставелі службовий автомобіль патрульних Skoda Rapid зіткнувся із припаркованою біля будинку автівкою.

У пресслужбі Патрульної поліції Львівщини повідомив, що патрульний, який керував службовим авто, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованою автівкою. Остання за інерцією зачепила ще один транспортний засіб.

В ДТП ніхто не постраждав.

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Фото: Варта-1