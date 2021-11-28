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На Шота Руставелі патрульні врізалися у припарковану біля будинку автівку

Вероніка Рой

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У неділю вранці, 28 листопада, у Львові на вулиці Шота Руставелі службовий автомобіль патрульних Skoda Rapid зіткнувся із припаркованою біля будинку автівкою.

У пресслужбі Патрульної поліції Львівщини повідомив, що патрульний, який керував службовим авто, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованою автівкою. Остання за інерцією зачепила ще один транспортний засіб.

В ДТП ніхто не постраждав.

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Фото: Варта-1

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