Янукович вирішив оскаржити усунення з посади президента

Експрезидент-втікач Віктор Янукович вирішив оскаржити в Окружному адміністративному суді Києва постанову Верховної Ради про своє усунення з посади глави держави. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прессекретар Юрій Кірасір.

«Віктор Янукович подав позов в Окружний адміністративний суд Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оспорити законність прийняття парламентом рішення про його нібито самоусунення з посади глави держави», – написав він.

Юрій Кірасір назвав «антиконституційною постанову ВР від 22 лютого 2014 року про самоусунення Януковича та призначення позачергових виборів президента».

Реклама партнерів

«У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон, захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом», – додав він.

Як відомо падіння режиму Януковича розпочалося 21 листопада 2013 року, коли на вулиці великих міст вийшла молодь, протестуючи проти рішення уряду Азарова про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Після непідписання Януковичем Угоди у Вільнюсі (29 листопада – ред.) протести почали з’являтися по всій країні. У ніч проти 30 листопада стався силовий розгін Майдану в Києві. Близько 300 озброєних спецзасобами бійців «Беркуту» із надмірним застосуванням сили «зачистили» молодь із Майдану Незалежності. Жорстокий силовий розгін Євромайдану спровокував Марш мільйонів першого грудня. Українці стали на шлях трагічної боротьби проти диктатури Януковича.

У хід проти мирних демонстрантів влада залучала підрозділи силовиків, які активно переслідували активістів за проєвропейські погляди та застосовували проти мирних людей кийки, світлошумові гранати, водомети та навіть вогнепальну зброю.

Згодом стало відомо, що активні дії з підготовки окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-президент Віктор Янукович знав про це. Екс-президент Віктор Янукович і його оточення підозрюються до розкрадання майже 200 мільярдів гривень державних коштів. Про це йдеться у звіті Державної служби фінансового моніторингу України. Суд ЄС визнав законним замороження активів Януковича та його сина.

18 травня 2017 року Верховна Рада України знову не проголосувала за проект постанови, яким пропонувалося РНБО ввести санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Хто з нардепів провалив санкції проти Януковича і Ко дивіться тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.