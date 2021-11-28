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«Дія» запускає зміну місця проживання онлайн. Як скористатися?

Вероніка Рой

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З 1 грудня на порталі «Дія» в тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн. Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

З 1 грудня на порталі «Дія» стартує масштабне бета-тестування декларування місця проживання онлайн. Долучитися можна за цим посиланням, треба лише заповнити невеличку анкету з 4 пунктів.

Для участі в тестуванні потрібно:

  • податковий номер заявника та власників/співвласників житла;
  • КЕП заявника та власників/співвласників житла;
  • право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року)
  • Перевірити це та інформацію про співвласників можна тут;
  • заявник має бути старше 14 років.

У Мінцифри кажуть, що раніше послуга була доступна тільки в 7 містах, а зараз масштабується майже на всю країну. Зазначимо, що для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона зазначена послуга буде доступна трохи згодом.

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«Зміна місця проживання – одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Щоб повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів, але тепер це зміниться», – зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про декларування місця проживання онлайн. Тепер замість того, щоб йти у ЦНАП із документами або власником житла для реєстрації місця проживання, а також до військкомату – треба лише підтвердити згоду онлайн. Послугу можна буде отримати онлайн лише за 1 робочий день.

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