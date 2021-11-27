Військовий госпіталь у Львові отримав сучасний реанімобіль

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону отримав спеціальний медичний автомобіль Citroën Jumper для транспортування хворих у важкому стані. Про це йдеться на сторінці військового госпіталю у Facebook.

Реанімобіль оснащений апаратом штучної вентиляції легенів, обладнанням для виконання реанімаційних заходів, інфузоматом для програмування дозування розчинів для ін’єкцій. Тут також є діагностичні пристрої, що виводять на монітори всю інформацію про життєві показники пацієнта. У комплектацію реанімобіля входять сучасні ноші для перенесення хворих та екіпірування для медиків лікарсько-сестринської бригади.

Начальник відділення невідкладної медичної допомоги Військово-медичного клінічного центру Західного регіону підполковник медичної служби Ігор Шенгофер каже, що наразі триває процес приймання реанімобіля.

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«Лікарі, медичні сестри й водії ознайомлюються з роботою обладнання, укомплектовують автомобіль усіма необхідними наборами медикаментів, проводять тренування на борту. Транспортування хворих у важкому стані – складне й відповідальне завдання. У складі нашого відділення – досвідчені медики, які володіють усіма необхідними навичками для його виконання. В дорозі вони можуть розраховувати лише на свої знання й уміння та мають блискавично швидко оцінювати стан пацієнта, ухвалювати єдине правильне рішення й реалізовувати його. Все повинно бути під рукою, дії персоналу в кабіні реанімобіля мають бути доведені до автоматизму», – зазначає він.

Уже незабаром новий реанімобіль «стане до строю» – екіпажі почнуть використовувати його для транспортування хворих у важкому стані. Це вже шостий реанімобіль у складі Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. В автопарку центру є відносно нові реанімобілі, а є й такі, що вже практично вичерпали свій ресурс. Тож нове надходження поліпшить транспортні та матеріально-технічні спроможності військових медиків західного регіону.

«Ми активно використовуємо реанімобілі для транспортування хворих, починаючи з 2007 року. У довоєнні часи ми виконували в середньому 150–200 виїздів на рік. З початком бойових дій на сході країни ці цифри значно зросли. 2014 року відділення здійснило 356 виїздів, у 2015-му — 331, а у 2016 році — 391 виїзд. Ми транспортуємо хворих і поранених у різні військові медичні заклади, несемо цілодобові чергування у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ. Наші бригади й реанімобілі перебувають там у негайній готовності надати невідкладну медичну допомогу військовослужбовцям та доправити їх у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Також беремо участь в одному з етапів аеромедичної евакуації хворих і поранених – доставляємо пацієнтів з борту літака чи вертольота до нашого центру», – зазначила старша медична сестра-анестезист відділення невідкладної медичної допомоги сержант Світлана Назаркевич.

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Фото: Владислав Назаркевич