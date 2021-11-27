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У Львові розшукують чоловіка, який повернувся із-за кордону і зник

Вероніка Рой

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У Львові оголосили у розшук 34-річного чоловіка, 25 листопада приїхав із-за кордону та пропав. Він вийшов на автостанції «Східна», на даний момент місцезнаходження його невідоме. Про це йдеться на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської асоціації у Facebook.

34-річний Олексій Бабій 25 листопада близько 06:20 год. вийшов з автобуса на автостанції «Східна», на даний момент місцезнаходження його невідоме. Відомо, що він повернувся із-за кордону.

Прикмети зниклого: чоловік середньої тілобудови, має коротку стрижку. Був одягнений у темно-сірий спортивний костюм, чорну куртку, із собою мав валізу вишневого кольору, рюкзак та спортивну сумку.

Особливі прикмети: на правому плечі татуювання у вигляді лева. Може мати синець на обличчі.

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Інформацію просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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