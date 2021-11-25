З 1 березня ЄС не пускатиме невакцинованих туристів із третіх країн

З 1 березня громадяни третіх країн не зможуть приїхати в Європейський Союз з туристичною метою, якщо вони не вакциновані від коронавірусу або не мають підтвердження одужання. Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на брифінгу у Брюсселі, пише Європейська правда.

«Сьогодні, якщо люди приїжджають з країни, яка у списку (безпечних країн, – ред.), то можуть подорожувати без вакцинації. З 1 березня вони мають бути вакциновані. Ви маєте бути вакцинованим, щоб потрапити в ЄС з третьої країни, або ви маєте надати підтвердження одужання, або якщо ви дитина», – сказала Йоганссон.

Раніше Єврокомісія запропонувала рекомендації, згідно з якими вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в’їзд в країни Європейського Союзу. Брюссель планує відмовитися від поділу на «зелені» і «червоні» країни і перейде до індивідуального підходу.

Зазначимо, Єврокомісія також виступила з рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

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Нагадаємо, ще на початку листопада Рада Європейського союзу вирішила виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей у зв’язку з погіршенням ситуації з Covid-19.

Разом з тим, наразі більшість країн ЄС дозволяють в’їзд вакцинованим українцям. Із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

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