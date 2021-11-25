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У Львові вшанували пам'ять українського захисника, який загинув від кулі окупантів

Аліса Белей

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У четвер, 25 листопада, у Львові вшанували пам’ять українського захисника, старшого сержанта, випускника Національної академії сухопутних військ Павла Стеця, який загинув шість років тому під час мінометного обстрілу російськими загарбниками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

У 2011 році Павло Стець закінчив навчання у Військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Хлопець проходив військову службу за контрактом на посаді головного сержанту взводу 128-ї окремої гвардійської гірськопіхотної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. З 2014 року брав участь в Антитерористичній операції на Сході України.

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У 2014 році молодий український захисник загинув під час мінометного обстрілу російськими загарбниками біля села Нікішине на Донеччині.

У березні 2015 році Павла Стеця за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Також посмертно його відзначили нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» та надали звання «Почесний громадянин міста Мукачева».

«За вже усталеною традицією, особовий склад нашого вишу вшанував світлу пам’ять загиблого українського воїна хвилиною мовчання, разом із військовими капеланами помолились за упокій його душі, запалили лампадки біля Меморіалу пам’яті випускників Національної академії сухопутних військ. Вічна пам’ять Герою», – написав Павло Ткачук.

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Фото: Павло Ткачук

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