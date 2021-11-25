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Спортсмен з Дрогобича став чемпіоном світу з шашок серед незрячих

Ольга Денисяка

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Іван Фідик з Дрогобича переміг на чемпіонаті світу з шашок серед незрячих. Про це йдеться на сторінці у Facebook управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Чемпіонат світу з шашок серед осіб з порушенням зору, слуху та опорно-рухового апаратом  проходить в Туреччині. Львівщину представляють Іван Фідик, Анна Добрей, Іван Ільницький.

«Золото» для нашої країни вже виборов 44-річний Іван Фідик. Чоловік живе та тренується у Дрогобичі та є членом збірної України. Іван Фідик –  Заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань. Тренує шашкіста Іван Ільницький.

Виступає у складі збірної і 16-річна Інна Добрей з Чернівців, яка навчається та тренується у Львівській спецшколі №100. Юна шашкістка має порушення зору. Тренує дівчину Олександр Хрепнов. Позмагається за медалі і Заслужений тренер України, арбітр національної категорії 54-річний Іван Ільницький з села Верхнє Гусине на Самбірщині.

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