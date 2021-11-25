18-річний студент УКУ помер від інсульту

У четвер, 25 листопада, у Львові після раптового інсульту, так і не вийшовши з коми, помер 18-річний студент Українського Католицького Університету Артем Овсепян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє УКУ.

Як зазначає спільнота університету, у хлопця стався раптовий інсульт, після якого він тиждень перебував у комі та сьогодні помер.

Артем Овсепян навчався на другому курсі програми ІТ та бізнес-аналітики Українського Католицького Університету.

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«Ми єднаємося у молитві за душу новопредставленого Артема та висловлюємо щирі співчуття його батькам, родині, друзям, однокурсникам та всім, хто переживає цю непомірну втрату», – йдеться у повідомленні.

Молитви за Артема пройде у Храмі Святої Софії-Премудрості Божої УГКЦ, що на території УКУ за таким розкладом:

Четвер, 25 листопада, о 20:30 – панахида та вечір тиші;

П’ятниця, 26 листопада, о 13:20 – Божественна Літургія та можливість поспілкуватися з духівниками.