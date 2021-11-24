В Україні розширили перелік ліків від коронавірусу

До списку медикаментів, які в Україні закуплять для лікування COVID-19, додали експериментальний препарат «Ритонавір» від компанії Pfizer і таблетки «Молнупіравір» від Merck. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 24 листопада. Про це в Телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних стадіях досліджень. Адже коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит», – заявив прем’єр.

Як пише УП, препарат Lagevrio («Молнупіравір»), розроблений компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD), перешкоджає реплікації коронавірусу.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання цього медикамента, а 4 листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила цей препарат.

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Серед пацієнтів, яких лікували «Молнупіравіром», лише 7,3% були госпіталізовані впродовж 30 днів після зараження COVID-19. Водночас, серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 14,1% людей, пишуть у EMA.

Препарат для профілактики COVID-19 «Ритонавір» (PF-07321332) виробництва Pfizer вже почали тестувати в Україні. Його потрібно буде компонувати з іншими препаратами для лікування ВІЛ-інфекції.

Нагадаємо, у Pfizer заявили, що їхня нова пігулка PAXLOVID на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через COVID-19.

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