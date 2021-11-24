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В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича

Вероніка Рой

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Посли Євросоюзу погодились виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка. Про це пише Європейська правда з посиланням кореспондента Радіо Свобода Рікарда Джозвяка.

«Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося всього 7 осіб», – повідомив Джозвяк.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства

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У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича.

ЄС вже зняв санкції у тому числі з колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

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