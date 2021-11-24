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Дорожники завершують облаштування кільцевої розв’язки у Жовкві

Вероніка Рой

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На Львівщині завершують роботи із влаштування кільцевої транспортної розв’язки на пересіченні автомобільних доріг М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська та Р-15 Ковель – Володимир – Волинський – Червоноград – Жовква. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Він повідомив кільцева транспортна розв’язка на перетині автомобільних доріг М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська та Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовк майже. Роботи проводять у межах програми Президента Велике Будівництво».

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Загалом ремонт автошляху, що веде з Ковеля до Жовкви, Служба автомобільних доріг у Львівській області проводить з 2017 року. Проте найбільший об’єм роботи провели протягом двох останніх років.

Підрядником виконання робті є ТзОВ «Автомагістраль-Південь». На сьогодні роботи виконані на суму 411 млн гривень.

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Фото: Максим Козицький

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