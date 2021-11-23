Україна отримали від МВФ 700 мільйонів доларів

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів. Про це з посиланням на повідомлення МВФ пише УП.

Так, 22 листопада 2021 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною.

Як результат, МВФ погодив продовження програми до кінця червня 2022 року. Також Фонд погодив прохання України щодо того, аби під час оцінювання до уваги не брався результат грудня 2020 року щодо граничного обсягу гарантованого державою боргу. Рішення зумовлено тим, що уряд вже застосував необхідні коригувальні дії.

Рішення Фонду розблоковує другий транш для України у рамках програми обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень, або 699 млн доларів.

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Продовження виконання програми stand-by дасть можливість Україні отримати наступні транші від МВФ загальним обсягом 1,6 млрд СПЗ, тобто понад 2 млрд доларів.

Як раніше було узгоджено на рівні персоналу, програма надалі зосередиться на:

Узгодженні фіскальної політики з умовами стійкості середньострокового боргу з одночасним захистом соціально вразливих груп; посиленні адміністрування доходів бюджету та зменшенні фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі;

Забезпеченні незалежності центрального банку та зосередженні монетарної політики на поверненні інфляції до цільових значень;

Забезпеченні фінансового здоров’я банків для пожвавлення банківського кредитування приватного сектора;

Боротьбі з корупцією та поступу впровадження судової реформи;

Зменшенні ролі держави та власних інтересів в економіці для покращення бізнес-середовища, зміцненні корпоративного управління, залученні інвестицій та збільшенні потенціалу економіки.

Програма співпраці з МВФ stand-by розрахована на 18 місяців та на допомогу розміром 3,6 млрд СПЗ (еквівалент 5 млрд доларів). Її затвердили 9 червня 2020 року.

Програма спрямована на забезпечення підтримки України у подоланні наслідків пандемії COVID-19 та містить низку вимог щодо важливих структурних реформ задля зменшення ключових уразливостей.

Президент України Володимир Зеленський вже зазначив, що кошти спрямують на боротьбу з наслідками COVID-19 та фінстабільність.

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