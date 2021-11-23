У катастрофі туристичного автобуса в Болгарії загинуло 45 людей

У ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на болгарське видання BGNES.

Відомо, що автобус з македонськими номерами в’їхав через прикордонний пункт пропуску «Капітан-Андреєво» на болгарсько-турецькому кордоні невдовзі після 21:00. Він прямував зі Стамбула в Скоп’є, де люди були на екскурсії.

Аварія сталася на автомагістралі близько 03:00 поблизу села Боснек на південний захід від столиці Софії.

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Щонайменше 45 людей загинули внаслідок ДТП. За деякими даними, загинули 46 людей. В автобусі загалом перебувало 52 особи. Серед загиблих – 12 дітей. Тіла загиблих згоріли до невпізнання, тому ідентифікувати їх буде складно. З кожного тіла буде взято зразок ДНК.

За попередньою інформацією, болгарських громадян в автобусі не було.

Сімох людей доправили до лікарні з опіками та ураженням верхніх дихальних шляхів. Один постраждалий із переломом стегна. Люди зазнали тяжких травм, вистрибуючм із вікон палаючого автобуса.

Причини аварії та пожежі встановлюються. За деякими даними, автобус міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.

Болгарські прем’єр-міністр Стефан Янев, міністр внутрішніх справ Бойко Рашков та заступник генерального прокурора Борислав Сарафов прибули на місце події.

«Нам нема чого сказати хорошого, ми почнемо з поганих новин: трагедія, яка нас вразила. Цю ДТП необхідно оперативно розслідувати… На цей момент зрозуміло лише те, що автобус зареєстрований у Північній Македонії. Рано-вранці ми поінформували прем’єр-міністра Заєва, який їде сюди», – заявив Янев.

Представник компанії вже перебуває на місці аварії. Компанія надасть список усіх пасажирів із чотирьох автобусів, які їхали у колоні, а також інформацію про технічний стан транспортних засобів та час їх останнього техогляду.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі ЄП розповів, що посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з‘ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії.

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі заявив, що більшість мандрівників, ймовірно, зі Скоп’є.

За даними болгарських ЗМІ, автобус був одним із чотирьох у колоні і рухався останнім.

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