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Львів’ян просять допомогти зібрати подарунки стареньким у геріатричному пансіонаті. Що потрібно?

Вероніка Рой

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«Майстерня милосердя» Комісії душпастирства охорони здоров‘я УГКЦ закликає небайдужих львів’ян долучитися до збору подарунків до Дня Святого Миколая для підопічних з геріатричного пансіонату, що на вул. Медової Печери. Про це йдеться на сторінці «Майстерні милосердя» у Facebook.

«Майстерня милосердя» розпочала підготовку подарунків до Свята Миколая для підопічних з геріатричного пансіонату. Львів’ян просять долучитися до збору солодощів, мандаринок, яблук, апельсин, шкарпеток. Подарунки просять зібрати до 15-16 грудня. За усіми деталями варто звертатися за телефонами: 050 417 35 60, 096 720 30 72 Мирослава Полець.

Також можна долучитися і фінансово: за номером картки ПриватБанку 5457 0822 7305 1875 на ім‘я Карвацька Іванна (с.Севастіяна). У призначенні платежу просять вказувати допомога будинку старших

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«Друзі, Ви знаєте, що ми допомагаємо Львівському Геріатричному пансіонату на вул. Медової печери, 71 у Львові, де проживають близько 300 одиноких старших людей.. Дуже хочемо подарувати їм хоч трошки причин для посмішки, радості, відчуття, що про них пам’ятають і турбуються…», – ідеться у повідомленні

Крім цього «Майстерня милосердя» вже розпочинає підготовку до Святвечора для підопічних з геріатричного пансіонату.

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Фото: «Майстерня милосердя»

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