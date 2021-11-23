Андрій Юрас: «Коли пелюшки нам не друзі, або що потрібно знати про пелюшковий дерматит»

Педіатр, дитячий алерголог, завідувач відділенням дитячої поліклініки «Веселка» Андрій Юрас про причини захворювання пелюшковим дерматитом, його прояви, різновиди та способи профілактики і лікування:

«Насправді винуватцями пелюшкового дерматиту можуть бути не лише пелюшки, а й підгузники. Тому це захворювання в сучасних умовах можна назвати «підгузниковим». Та як би ми його не називали, незмінним залишається той факт, що пелюшковий дерматит — чи не найбільш поширений вид дерматиту у дітей перших років життя, який викликає чимало неприємностей і може приводити до ускладнень.

Що таке дерматит

Дерматит — це загальне визначення для ряду запальних процесів шкіри, які з’являються з різних причин: алергія, спадкові чинники, механічні пошкодження та подразнення, інфекції, грибки тощо. Об’єднуючі ознаки усіх дерматитів — почервоніння, висипи, набряки, лущення, свербіж.

Окрім пелюшкового, серед найбільш поширених дерматитів у дітей можна назвати атопічний. При цьому захворюванні у шкірі не утворюється достатня кількість захисних речовин (природних зволожувачів) та не формується достатній ліпідний бар’єр, через що шкіра стає сухою та вразливою до різного роду подразників (алергенів). До речі, малюки з атопією також схильні і до пелюшкового дерматиту через особливу вразливість шкіри.

Крім названого, у маленьких діток бувають і псоріаз, і грибкові ураження (дерматофітія, тощо), і дерматити, що викликані дефіцитом тих чи інших елементів в організмі (наприклад, цинку), але в наші часи останнє трапляється досить рідко.

Розрізнити усі ці види захворювань може лікар, тому будь-які сумніви батьків щодо висипів та почервоніння — привід показати дитину педіатру.

У нашій поліклініці швидко, відповідально та в зручний для вас час оглянуть дитину, призначать необхідні аналізи та підберуть лікування на засадах доказової медицини, затверджених міжнародними протоколами.

Причини пелюшкового дерматиту

У переважній більшості випадків пелюшковий дерматит виникає внаслідок постійного контакту ніжної шкіри малюка з агресивним середовищем, у ролі якого виступають його власні сеча та кал. Найчастіше це відбувається, коли підгузки/пелюшки замінюють невчасно і роблять помилки у догляді за зоною підгузника.

Подразнення і подальше запалення можуть викликати і засоби, які не підходять дитині за віком, містять агресивні компоненти (наприклад, спирт). Спровокувати їх може й занадто часте використання вологих серветок замість миття водою. Це дуже важлива причина, часто недооцінена батьками. Крім того, спровокувати захворювання можуть підгузники, які погано поглинають, не дихають, натирають та/чи не підходять за розміром.

Як зазначає моя колега, лікар-дерматовенеролог дитячої поліклініки «Веселка» Ірина Швец, серед причин появи пелюшкового дерматиту може бути й перегрівання дитини: «Якщо дитина одягнена не по погоді, не відповідно до температури в приміщенні, це може стати додатковим чинником для появи пелюшкового дерматиту. Крім того, піт — теж агресивне середовище для шкіри». Ірина наголошує й на ще одній причині появи пелюшкового дерматиту: «Ризик появи цього захворювання підвищується, якщо у дитини пронос, чи вона хворіє на вірусні чи бактеріальні інфекції. Кал у такому випадку може бути ще більш активним агресивним подразником».

Види пелюшкового дерматиту

Крім звичайного контактного, у дитини можуть бути й інші підвиди пелюшкового дерматиту. Зокрема, нерідко приєднується інфекція. Якщо проблема триває більше, ніж на 3 дні, ми можемо запідозрити приєднання грибкової інфекції (кандидоз). Значно рідше долучається й бактеріальна інфекція — стафілокок або стрептокок. Тоді ми діагностуємо таку хворобу, як імпетиго — гноячкове захворювання шкіри, яке важко протікає і небезпечне тим, що бактерії можуть потрапити у кров та лімфу, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям.

Окремо можна виділити ще й алергічний контактний дерматит, коли в дитини є алергія на певні компоненти підгузника, крему, серветок тощо.

Всі ці підвиди вимагають різної тактики лікування. Тому з пелюшковим дерматитом треба відразу звертатися до лікаря-педіатра, щоб він міг вчасно розпізнати ускладнення, призначити лікування та залучити до співпраці дерматолога.

Якщо ви маєте питання до педіатра або дерматолога, радимо записатись на плановий огляд до дитячої поліклініки «Веселка» за телефонами:

+38 (067) 343 29 11,

+38 (050) 343 29 11.

Профілактика і лікування пелюшкового дерматиту

Головні методи профілактики і лікування пелюшкового дерматиту об’єднані під абревіатурою ABCDE (Air, Barrier, Cleansing, Diaper, Education).

А (аir) — повітря. Це слово говорить, що треба забезпечити дитині регулярні повітряні ванни. Рекомендується щодня протягом певного часу залишати дитя лежати голеньким без пелюшок і підгузників.

В (barrier) — бар’єр. Слід використовувати спеціальні бар’єрні креми, які можуть містити ланолін, пантенол, алантоїн, різні загоюючі компоненти, часто цинк.

С (cleansing) — очищення. Кожен раз при заміні підгузника треба помити дитину водичкою та висушити її шкіру м’яким рушником. Щодо вологих серветок, то вони використовуються лише у крайньому випадку, коли водні процедури недоступні.

Д (diaper) — підгузник. Важливо вибирати якісні підгузники — ті, які дихають, добре поглинають, не натирають. Якщо ви помічаєте, що шкіра малюка волога навіть після нетривалого носіння підгузника, а на шкірі в зоні резинок та фіксаторів залишається почервоніння, треба шукати інші підгузники.

Е (education) — навчання. Тут мова про навчання батьків усім знанням і правилам, які допоможуть правильно доглядати за шкірою малюка і не допускати появи висипів та подразнень. Погоджуюся з думкою лікаря-дерматовенеролога нашої поліклініки Ірини Швец: «Профогляди у дерматолога необов’язкові, проте дуже рекомендований огляд діток до року, щоб оцінити, який тип шкіри у малюка, та надати рекомендації батькам, як за ним доглядати».

Пункт «навчання» включає і правила користування підгузниками. Найважливіше правило — вчасна заміна. Ірина Швец наголошує: «Підгузник не повинен залишатися на тілі дитини довше 4 годин за виключенням ночі, коли маля спить, і випорожнень мало». Дуже важливо для здоров’я шкіри малюка, щоб між підгузником і шкірою завжди залишилося місце для того, щоб шкіра дихала. Підгузник не повинен щільно закривати підгузкову зону.

Фахівці мережі дитячих поліклінік «Веселка» у Львові не просто лікують, а й попереджають дитячі захворювання. Адже всім відомо, що більшість хвороб легше попередити, ніж лікувати. Тому батькам варто подбати про своєчасні та регулярні профілактичні огляди дітей від віку немовлят до повноліття у лікаря-педіатра.

Наші фахівці надають поради з повагою та тільки тоді, коли про це просять, вміють налагодити контакт з дітками, забезпечуючи їм комфорт, що підвищує ефективність лікування. А батьки отримують в особі лікаря уважного фахівця і друга, до якого хочеться звертатися увесь час, поки дитина росте.

Попередьте недуги малечі — запишіться на плановий огляд до педіатра та дерматолога дитячої поліклініки «Веселка».

℗