Серед секонд-хенду львівські митники знайшли понад дві тонни нового одягу

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» прикордонники затримали вантажівку, в якій під виглядом секонд-хенду перевозили понад дві тонни нового одягу. Про це йдеться на сторінці Львівської митниці у Facebook.

У пункт пропуску «Краківець-Корчова», що на кордоні з Польщею, прибув вантажний автомобіль, яким керував українець. До митного контролю водій подав документи, в яких йшлося, що директор одного з підприємств у Словаччині на адресу ТОВ у Львові Львів перевозив вживаний одяг.

Однак за результатами огляду товару митники спільно з прикордонниками серед секонд-хенду виявили понад 2,3 тонни незадекларованого нового одягу – сорочки, штани, спортивні костюми. Загалом понад 8 тисяч одиниць товару. За попередніми підрахунками, їх вартість – близько пів мільйона грн.

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Львівські митники зауважують, що підприємця, який подав до митного контролю документи з неправдивими відомостями упродовж року уже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.

Відтак було складено протокол про порушення митних правил, передбачене частиною 2 ст. 483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його точну вартість встановлять експерти. Справу скерують до суду.

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Фото: Львівська митниця