«Подаруй дитині свято». Львів’ян закликають обирати листи малюків

У Львові стартувала благодійна акція до Дня святого Миколая «Подаруй дитині свято». Всі охочі можуть долучитися до ініціативи, обравши собі дитячий лист і втіливши мрії малюків, які потребують нашої підтримки, в життя. Про це йдеться на сторінці благодійної акції у Facebook.

Правила традиційно незмінні: з опублікованого альбому на Facebook-сторінці акції «Подаруй дитині свято» обираєте лист, побажання з якого погоджуєтесь виконати та залишаєте коментар «Я беру цей лист» під відповідним фото.

Офіс Миколая буде відкритий з 10 грудня, туди потрібно приносити подарунки. Проте організатори обіцяють згодом повідомити деталі роботи офісу Миколая. А у період 19-21 грудня Святий Миколай передасть усі подарунки маленьким замовникам.

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«Цього року наш Миколай знову відвідає дітей, що проживають у кожному районі Львова. На цей раз, ми співпрацюємо із Львівським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, тому точно впевнені що дітки потребують цих подарунків», – кажуть організатори акції.

За додатковими питаннями звертайтесь до координаторів цьогорічної акції: Данило (093 143 63 79), Марк (+380 95 095 6133) та Вероніка (097 041 44 26).

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