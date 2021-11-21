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У Львові третю добу розшукують чоловіка, що пішов на прогулянку у ліс та зник

Аліса Белей

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У Львові оголосили у розшук Фрідріха Ефімовського, який два дні тому вийшов на прогулянку до лісу та зник. Про це у Facebook інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

39-річний Фрідріх Ефімовський останній раз виходив на зв’язок у п’ятницю, 19 листопада, близько 17:56. Чоловік повідомив що гуляє у лісі. Наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети зниклого: худорлява тілобудова, середнього зросту, світло-руде волосся та каро-зелені очі.

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Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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