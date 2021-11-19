Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на створення основної експозиції національного Музею Голодомору. Благодійний вечір «Що загинуло – Воскресне» відбудеться у суботу, 18 грудня, у стінах Львівської національної опери.

Вартість вхідного квитка стартує від 200 гривень. Окрім цього на подію будуть запрошені великі жертводавці, які перерахують більше 27 тисяч гривень.

Усі, хто придбають квиток-запрошення чи зареєструються другом-благодійником, зробить внесок на створення експозиції Музею Голодомору, який будують у столиці України – Києві. Про це розповів голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору Іван Васюник.

Над створенням Національного музею Голодомору-геноциду працюють уже 13 років

Усе розпочалося у 2008 році за часів президента Віктора Ющенка, коли вдалося втілити малу меморіальну частину Музею Голодомору – це символи «Свіча пам’яті» та скульптура дівчинки із п’ятьма колосками у руках, які стали відомими на весь світ. Проте із 2010 року з часів правління режиму Януковича будівництво музею було зупинено. Лише після Революції Гідності знову заговорили про повноцінне будівництво Національного музею Голодомору-геноциду. Відновилось будівництво у 2016 році під час президентства Петра Порошенка і активно продовжується зараз при чинній владі президента.

«Україна і українці, особливо мільйони вбитих Голодомором, чекали на це більше 90 років. І як би це не було дивним, але це перший Музей Голодомору у світі, і зараз він будується у Києві. Віддаймо належне державі, бо вона у цьому будівництві відіграє провідну роль. Вірю, що Україна у 2023 році нарешті дочекається Музею Голодомору. І це говорить про те, що ми як нація та держава стаємо зрілими», – переконаний Іван Васюник.

За його словами, цей об’єкт – приклад державно-приватного партнерства. Його будує і держава, і громадяни-благодійники, що є звичною практикою для цивілізованого світу. До прикладу, ізраїльський національний музей-меморіал Голокосту «ЯдВашем», відкритий у 2005 році, спорудили за 100 мільйонів доларів. Із цієї суми 80% коштів було зібрано благодійниками. Саме цей унікальний підхід сьогодні втілюють і в Україні.

Власне на державі покладена відповідальність у фінансуванні будівництва споруди самого музею, а за його наповнення і експозицію відповідають благодійники.

«Держава розпочала цей проєкт, фінансує капітальне будівництво, а наповнення і утворення експозиції трагедії Голодомору – це відповідальність благодійників. При цьому благодійником може бути кожен: як великі компанії, що можуть собі дозволити пожертвувати вагомі суми, так і наші громадяни, які можуть перерахувати невеличкі пожертви», – повідомив він.

Долучитись до створення першого у світі Музею Голодомору може кожен українець

Можливість долучення кожного – головна ідея благодійної кампанії для збору коштів на Музей Голодомору. Мільйони українців мають нагоду докластися до творення пам’яті про невинно вбитих близько 10 000 000 мільйонів своїх співвітчизників у 1932-1933 коках.

«На сьогодні ми маємо вагомі внески від багатьох відомих в Україні ділових людей… Але найціннішими внесками ми вважаємо пожертви через краудфандингову платформу «Зерна правди», де можна зробити внесок від 100 і більше гривень. Усі зібрані кошти підуть на спорудження експозиції музею. Тут також можна засвідчити дані про своїх родичів, які стали жертвами Голодомору», – відзначив Іван Васюник.

Ці внески добровільні. Кожен має усвідомити свою причетність до такого проєкту.

«На тій же платформі «Зерна правди» близько 30 відомих українців ведуть свої кампанії зі збору коштів. Зокрема, глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав організував збір коштів у церквах, і їм вдалося зібрати вже близько 1 мільйона гривень. Більше 50 тисяч парафіян греко-католицької церкви внесли свою лепту у будівництво експозиції», – розповів він.

Що входитиме в експозицію Музею Голодомору

Музей Голодомору – перший музейний комплекс такого масштабу в Україні. До нього залучені кращі світові дизайнери та архітектори, які працюють разом із нашими науковцями, істориками та архітекторами. Увесь контент експозиції виготовляють фахівці в Україні.

У 2008 році була введена перша меморіальна частина і функції музею виконувала невеличка зала пам’яті площею 200 м кв. Головним експонатом цієї зали є унікальне видання «Національної книги пам’яті», у якій на той час було ідентифіковано близько 1 000 000 жертв Голодомору-геноциду в Україні. Окремі томи цієї книги присвячені областям, і з того часу було вписано інформацію про десятки тисяч нових жертв. І цей процес триває досі.

Масштаби трагедії особистісної, родинної і цілої нації вражають. Українців вбивали цілими родинами. І саме ці книги пам’яті та документальні фільми – головні надбання Музею Голодомору.

«Сьогодні ми працюємо над створенням найсучаснішої експозиції, в яку має увійти ім’я кожної ідентифікованої жертви, оприлюднена правда про технологію і масштаби цього Геноциду, хто винен у ньому, але найголовніше – оптимістична ідея експозиції – це життя. Безумовно, що Музей Голодомору – це місце пам’яті, де ти маєш зрозуміти, як хотіли знищити твій народ, але коли ти виходитимеш з нього, на Дніпровські схили, маєш осягнути головну мету – приналежність до нації, яку не зламала навіть найбільша трагедія XX століття у світі. Українська нація – незнищенна і має за собою майбутнє», – говорить Іван Васюник.

Головне завдання влади та суспільства – зібрати в одному місці пам’ять та зберегти її для нащадків, в ім’я вбитих, щоб ніде й ніколи така трагедія у світі більше не повторилася.

Скільки коштує Музей Голодомору?

Проєкт будівлі Музею голодомору оцінений близько у 1,5 мільярда гривень. Україна за останні чотири роки вклала більше 1 мільярда з цієї суми.

Зараз триває проєктування експозиції сучасного музейного комплексу на 3,5 тис. м кв, освітні аудиторії для школярів та студентів, кінозал й інші простори. Точну суму експозиції мають озвучити наступного року, коли буде завершено проєкт. Але якщо брати до уваги, що будівництво Музею історії польських євреїв POLIN, що подібний за розмірами до Музею Голодомору в Україні, обійшлося у 60 мільйонів євро, а вартість експозиції – ще у 40 мільйонів євро. Тобто в Україні варто очікувати подібну вартість робіт.

«Часто чую, що, може, це багато, або не на часі, але цим песимістам достатньо зробити простий розрахунок. Якщо вести мову про пам’ять загиблих 10 000 000 наших громадян, то йдеться про пожертву у близько 100 гривень на кожного вбитого українця», – сказав Іван Васюник.

Великий вечір благодійників у Львові

Невдовзі у Львові проведуть великий вечір для благодійників, які готові пожертвувати більші суми. Мова про представників малого і середнього бізнесу, які персонально вноситимуть від 27 тисяч гривень. Якщо вони хочуть зробити внесок від своєї родини у пам’ять загиблих родин українців, то у Міжнародному благодійному фонді очікують на внески від 40 тисяч гривень. Усіх великих жертводавців увіковічнять у просторі майбутнього музею.

«Цей вечір відбудеться у Львівській національній опері. Спершу ми планували його провести у суботу, 20 листопада, але через посилені карантинні заходи у Львові ми перенесли благодійний захід на надвечір’я свята святого Миколая – 18 грудня. Вхід на благодійний захід буде лише за запрошеннями. На ньому будуть присутні наші найбільші жертводавці, а також нові благодійники, які активно реєструються та отримують запрошення. Кожен, хто внесе благодійний внесок, буде пошанований у просторі майбутнього музею як друг, як це робиться у всьому світі», – сказав Іван Васюник.

Разом із тим Львівська опера підготувала ряд квитків для тих, хто не може зробити великий внесок. Вартість квитків на благодійний вечір стартує всього від 200 грн. Придбати їх можна тут.

«Цього вечора на сцені опери виконуватимуть феноменальний симфонічний твір – Симфонію №2 «Воскресіння» Густава Малера. Це симфонія про життя, про тих, хто помер, але воскресне, бо помер праведною смертю. Тому запрошуємо долучатися представників культури і ділового світу, купувати квитки чи реєструватися, аби стати учасником цього надзвичайно важливого і унікального проєкту для України», – закликав глава наглядової ради фонду.

Текст підготовано за в ефіром програми «Про головне».

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