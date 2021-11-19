На Львівщині зарплати жінок на 17% нижчі за чоловіків

Торік середні зарплати жінок в Україні були на 17% меншими, ніж зарплати чоловіків. Про це свідчать дані Головного управління статистики Львівщини.

За даними управління статистики, рівень зайнятості чоловік у 2020 році становив 59,9%, жінок – 52,4%. Натомість торік рівень безробіття чоловіків – 9,7%, а жінок – 5,1%.

Найбільше нині чоловіків працює на будівництві (86,3% усіх штатних працівників) і на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (69,9% усіх штатних працівників).

Середньомісячна заробітна плата чоловіків у 2020 році становила 11192 грн, що 9% більше, ніж у 2019 році та на 17,3% більше, ніж у жінок.

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Середній розмір призначеної місячної пенсії у чоловіків на початок 2021 року на 29% перевищував розмір пенсії у жінок і становив 3650 грн.

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