Експерти назвали найпопулярніші паролі українців у 2021 році

Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security опублікував рейтинг 200 найпопулярніших паролів 2021 року. Окремо можна подивитися найпопулярніші паролі українців. Про це пише Громадське з посиланням на сайт Nord Security.

Сервіс склав список паролів разом із незалежними компаніями, які спеціалізуються на вивченні кібербезпеки. Разом вони проаналізували базу даних на 4 терабайти, що стосувалася користувачів із 50 країн.

У всьому світі найпопулярнішим паролем є «123456», його у досліджуваних країнах використовували 103 мільйони разів. Також у список 10 найпопулярніших паролів потрапили:

123456789;

12345;

qwerty;

password;

12345678;

111111;

123123;

1234567890;



Усі ці паролі можна зламати менш ніж за 1 секунду.

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Водночас найпопулярнішим серед українців став пароль – «qwerty» його використовували понад 300 тисяч разів. У 10 найпопулярніших паролів серед українців також потрапили:

123456;

123456789;

1234567890;

12345678;

qwerty123;

qwertyuiop;

1234567;

password;



Усі ці паролі також можна зламати менш ніж за 1 секунду. Крім того, в рейтингу були паролі, які можна зламати за декілька годин або днів.

Наприклад, на зламування паролів «741852963» та «anastasiya», за даними Nord Security, може знадобитися 12 днів, на зламування «ronaldinho» – 6 днів, а на «anastasia», «megoloman» – день.

На думку експертів, щоб зламати пароль «abrakadabra», доведеться витратити чотири місяці.

У Nord Security нагадують, що пароль має бути складним і містити щонайменше 12 символів, різну комбінацію великих і малих літер, цифр тощо. Також рекомендують використовувати генератори паролів.

Крім того, небезпечно використовувати один пароль для декількох облікових записів. Якщо хакери дізнаються пароль до одного з профілів, під загрозою зламу опиняться і всі інші.

Змінювати паролі рекомендують кожні 90 днів. А щоб не забути їх, радять користуватися спеціальними сервісами для збереження паролів.

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