Експерти назвали найпопулярніші паролі українців у 2021 році

Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security опублікував рейтинг 200 найпопулярніших паролів 2021 року. Окремо можна подивитися найпопулярніші паролі українців. Про це пише Громадське з посиланням на сайт Nord Security.
Сервіс склав список паролів разом із незалежними компаніями, які спеціалізуються на вивченні кібербезпеки. Разом вони проаналізували базу даних на 4 терабайти, що стосувалася користувачів із 50 країн.
У всьому світі найпопулярнішим паролем є «123456», його у досліджуваних країнах використовували 103 мільйони разів. Також у список 10 найпопулярніших паролів потрапили:
- 123456789;
- 12345;
- qwerty;
- password;
- 12345678;
- 111111;
- 123123;
- 1234567890;
Усі ці паролі можна зламати менш ніж за 1 секунду.
Водночас найпопулярнішим серед українців став пароль – «qwerty» його використовували понад 300 тисяч разів. У 10 найпопулярніших паролів серед українців також потрапили:
- 123456;
- 123456789;
- 1234567890;
- 12345678;
- qwerty123;
- qwertyuiop;
- 1234567;
- password;
Усі ці паролі також можна зламати менш ніж за 1 секунду. Крім того, в рейтингу були паролі, які можна зламати за декілька годин або днів.
Наприклад, на зламування паролів «741852963» та «anastasiya», за даними Nord Security, може знадобитися 12 днів, на зламування «ronaldinho» – 6 днів, а на «anastasia», «megoloman» – день.
На думку експертів, щоб зламати пароль «abrakadabra», доведеться витратити чотири місяці.
У Nord Security нагадують, що пароль має бути складним і містити щонайменше 12 символів, різну комбінацію великих і малих літер, цифр тощо. Також рекомендують використовувати генератори паролів.
Крім того, небезпечно використовувати один пароль для декількох облікових записів. Якщо хакери дізнаються пароль до одного з профілів, під загрозою зламу опиняться і всі інші.
Змінювати паролі рекомендують кожні 90 днів. А щоб не забути їх, радять користуватися спеціальними сервісами для збереження паролів.
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Вероніка Рой