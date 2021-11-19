6 вихованців ЛКП «Лев» шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати шість собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Отож, нову домівку шукають:

Ума, 3 роки. Місце відлову: вул. Стрийська

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У ЛКП «Лев» кажуть, що вона вихована, чемна і неймовірно ніжна. Мала на собі нашийник, тож у ЛКП «Лев» мають надію, що її шукають. Якщо ж ні, то хочуть, щоб в у ЛКП «Лев» Ума зустріла своє щастя.

Мартін, 3 роки. Місце відлову: вул. Стрийська

Ви б бачили, як Мартін граційно позував перед камерою, ніби все своє життя позував для фотографів світових глянців. А поза тим – це доброзичливий юнак, який всією душею прагне мати людей, які завжди будуть поруч.

Міра, 8 місяців. Місце відлову: вул. Назарука

Коли такі собачки потрапляють на підприємство, стає по особливому сумно. Адже Міра не має ніяких навиків виживання на вулиці. Вона абсолютно ручна та домашня, тож їй більше буде пасувати м’яке ліжко, ніж холод та небезпека вулиць.

Атос, 3 роки. Місце відлову: вул. Кульпарківська

На вигляд відважний мушкетер, а в душі лагідний котик, який з радістю застрибне вам на руки при першій зустрічі і буде дарувати свої теплі поцілунки.

Оскар, 3 роки. Місце відлову: вул. Труша

Витриманий красень, з королівськими манерами. З ним ніколи не виникає проблем, адже він добре знає, як себе мають поводити хороші хлопці.

Омега, 9 місяців. Місце відлову: Підбірці

Омега хоч і здається замкненою дівчиною, насправді це не так. Вона вміє знаходити спільну мову, веселити під час прогулянки своїми трюками і просто бути добрим другом.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: Ірина Шелест