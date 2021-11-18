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Український чемпіон світу з боротьби змінив громадянство

Андрій Котенський

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Уродженець Харкова, дворазовий чемпіон світу (U-23), чемпіон Європи-2020 та бронзовий призер індивідуального Кубка світу-2020 з греко-римської боротьби Семен Новіков змінив спортивне громадянство, пише XSPORT.

Титулований 23-річний український борець продовжить кар’єру під прапором Болгарії.

Востаннє він здобув перемогу для України на міжнародному турнірі, що відбувався у Києві у 2021 році. Через травму був змушений пропустити цьогорічний ЧС в Осло.

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Як відомо Новіков був головним конкурентом Жана Беленюка у боротьбі за поїздку на Олімпійські ігри до Токіо-2020. Проте у Японії виступив досвідченіший Беленюк, який приніс Україні перемогу, а Новіков у ролі запасного так і не зміг взяти участь у змаганнях.

Новіков і Беленюк не раз конфліктували між собою. Остання сутичка між борцями відбулася на ЧУ-2019 у Кременчуці, тоді фіналі внутрішньої першості перемогу здобув Беленюк.

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