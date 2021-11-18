На міністра аграрної політики Романа Лещенка готували замах, – МВС

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на міністра аграрної політики Романа Лещенка готували замах. Про це він сказав під час брифінгу, передає Громадське.

Монастирський розповів, що у серпні поліції надійшла інформація, що громадянка України шукає виконавця для вбивства громадянина України. Правоохоронці вивели її на підставного кілера та почали спостерігати за їхнім спілкуванням. Зрештою з’ясувалося, що основний замовник вбивства – громадянин США.

За інформацією правоохоронців, цей чоловік замовив послуги колектора, який мав вимагати кошти з колишнього бізнес-партнера американця. Колектор взяв за вибивання боргів 150 тисяч доларів, проте своєї цілі не досягнув, а гроші – не повернув. Зрештою американець замовив вбивство колектора.

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Після цього правоохоронці зробили імітацію викрадення цього українця. Туди приїхали замовники і переконалися, що чоловіка і справді нібито вбили.

Далі слідчі продовжили спостерігати за замовниками. Коли ті переконалися у нібито смерті чоловіка, вони почали готувати замах на ще одну людину, у якої вони перед цим хотіли вибити видумані борги. Цією людиною був Лещенко.

За словами Монастирського, 17 листопада замовники зустрілися із підставним кілером та обговорили весь процес виконання замовлення. Вони передали йому завдаток у 20 тисяч доларів. Громадянин США одразу ж після цього мав виїхати з України: злочин планували на момент, коли американець уже буде за кордоном. Проте замовника затримали.

Як свідчать відеозаписи МВС, формально громадянин США не казав підставному кілеру вбити Лещенка, але фактично він наполягав саме на цьому.

«Я не замовляю його вбивство, але якщо ви його вб’єте – я не проти», – сказав він.

Тепер замовникам загрожує тривале ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

З жовтня 2019 року Роман Лещенко був Уповноваженим президента України з земельних питань, а з грудня 2020-го – міністром аграрної політики та продовольства України.

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