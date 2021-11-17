У Львові збирають «різдвяний кошик» для дітей-сиріт та дітей Героїв. Як долучитися

У Львові збирають «Різдвяний кошик» для малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей Героїв. Про початок благодійної акції, яку щороку проводять у місті, на своїй сторінці у Facebook повідомив інформаційний портал капеланського служіння Капеланство.інфо.

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11, розмістили традиційні «цеглинки», на яких є написані різноманітні харчові продукти та промислові товари. З цих продуктів будуть формувати «Різдвяні кошики».

«До акції може долучитися кожен охочий, взявши одну з кольорових цеглинку. Кожна цеглинка – це маленька частинка вашого великого милосердного серця, яка допоможе Центру опіки сиріт приготувати «Різдвяні кошики» для того, хто потребує. В межах цієї акції капелани та волонтери сформують продуктові та побутові пакети, які будуть передані соціальним сім’ям, сім’ям наших Героїв і сиротам нашого міста та області», – йдеться в повідомленні. Реклама партнерів

Усі дарунки просять принести до 5 грудня 2021 року в інформаційний центр Гарнізонного храму, що на вул. Театральній, 11, або в Дім Милосердя святого Миколая, що на вул. Короленка, 7.

Нагадаємо, Центр опіки сиріт УГКЦ уже розпочав підготовку до Дня святого Миколая і закликає небайдужих допомогти зробити свято для дітей, які можуть залишитися без подарунка.