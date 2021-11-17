Офіс президента пропонував відкласти операцію щодо «вагнерівців» заради перемир'я на Донбасі

Проєкт журналістських розслідувань Bellingcat опублікував розслідування щодо операції із затримання найманців приватної військової компанії «Вагнера». За даними розслідувачів, керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував перенести операцію на тиждень. Розслідування щодо «вагнерівців» опублікували на сайті Bellingcat, повідомляє Громадське.

За даними розслідувачів, президент України Володимир Зеленський уперше був проінформований про спецоперацію щодо «вагнерівців» 15 червня 2020 року під час брифінгу з питань безпеки з керівниками спецслужб.

Зеленський схвалив операцію 26 червня 2020 року й попросив підготувати докладний план. За даними Bellingcat, цей концептуальний план підготували та затвердили 1 липня.

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Розвідці потрібне було схвалення щодо операції з боку політичного керівництва країни, оскільки вона могла значно загострити напруженість між Україною та Росією.

Хто переніс операцію?

Розслідувачі Bellingcat, посилаючись на колишнього очільника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу, пишуть, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень.

Напередодні Україна досягла домовленостей щодо нового перемир’я на Донбасі. За словами Бурби, Офіс президента заявив: якщо операція триватиме, як було заплановано, і завершиться затриманням «вагнерівців» 25 липня, режим припинення вогню припиниться ще до його початку.

Розслідувачі Bellingcat не змогли самостійно перевірити цю розмову, а Офіс президента не надав коментарів.

Бурба розповів розслідувачам, що відповів тоді так: тижнева затримка неможлива і призведе до втрати довіри з боку найманців або до виникнення підозр у білоруських чи російських контррозвідувальних служб.

За словами Бурби, тоді представники Офісу президента запропонували скоротити затримку принаймні до чотирьох днів, тож виліт і захоплення «вагнерівців» перенесли на 29 липня 2020 року. Це дозволило б набрати чинності новому перемир’ю.

Коли перша група з 33 найманців уже виїжджала з Москви, у ГУР МОУ змогли успішно перебронювати квитки не на 29 липня, а на 30-те. Друга група з 13 найманців змінила квитки на суботу, 1 серпня. Як пишуть розслідувачі, Бурба розповів про отриману від Офісу президента інформацію, що план усе ще виконується, хоч і з п’ятиденною затримкою.

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Як зазначають Bellingcat, 30 липня 2020 року міністр закордонних справ Білорусі викликав тимчасового посла України до Мінська, щоб повідомити про арешти «вагнерівців» та запросити в України інформацію про можливі злочини, скоєні ними на території України.

Офіс Генпрокурора надіслав до Білорусі запит про тимчасовий арешт 28 із 33 «вагнерівців» 3 серпня. У цей час прокуратура чекала на офіційний запит про екстрадицію найманців. За даними розслідувачів, його подали через 8 днів ㅡ 11 серпня 2020 року.

Тим часом українська влада займалася неформальною взаємодією: СБУ надала білоруським колегам інформацію про 33 найманців та решту «завербованих».

А президент Зеленський особисто лобіював екстрадицію «вагнерівців» до України у телефонній розмові із самопроголошеним президентом Лукашенком 5 серпня 2020 року.

Як повідомляє Радіо Свобода, відповідно до висновків розслідування, українська військова розвідка виманила найманців через підроблений сайт, на якому оприлюднила вакансії для росіян із досвідом участі у бойових діях. Кандидатів просили надіслати резюме з даними про попередню діяльність.

Подалися понад 200 людей, чимало хто з них вказував, що воював на сході України. Це дало доступ до «золотої жили» інформації, йдеться в розслідуванні. Декого з тих, хто зголосився на роботу, вже розшукувала СБУ, зазначають журналісти.

Українська зовнішня розвідка працювала разом з внутрішніми спецслужбами, аби обрати заявників, які становили найбільший інтерес через свою причетність до бойових дій в Україні, скоротивши перелік до трохи менше ніж 30 людей.

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Згодом у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

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