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Кожен п’ятий українець звинувачує у погіршенні епідситуації з Covid невакцинованих людей, – опитування

Вероніка Рой

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Понад 20% українців звинувачують у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

Загалом 40% опитаних вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус в Україні. Натомість кожен п’ятий, а саме 21% опитаних, звинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися.

Ще 15% респондентів звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%.

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«У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу», – кажуть соціологи.

Опитування проводилося 10-13 листопада 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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