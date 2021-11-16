У Львові лікарі врятували пацієнта із купленим covid-сертифікатом

У 8-ій лікарні Львова медики врятували життя важкохворому 38-річному чоловіку, який купив собі сертифікат про вакцинацію від Covid-19. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Із підтвердженим коронавірусом 38-річний чоловік потрапив у 8-му лікарню, що на вул. Навроцького. При госпіталізації він розповів, що пройшов повний курс covid-вакцинації. Проте перебіг захворювання суттєво відрізнявся від того, який фіксують у вакцинованих пацієнтів.

Коронавірус стрімко прогресував у чоловіка, тож його незабаром перевели у реанімацію, де за його життя медики боролися сім днів. Лише під час виписки львів’янин зізнався, що насправді не робив щеплення, а covid-сертифікат купив.

«Перебіг хвороби був стрімкий, не прогнозований. Температура різко підвищувалась, була дуже важка кисневозалежність, пацієнт потрапив у відділення інтенсивної терапії, де за його життя боролись медики близько семи днів. На щастя, для цього пацієнта все закінчилося благополучно, зараз уже його виписали додому. Лише при виписці він обмовився: шкодує, що скористався послугами людей, які виготовляють нечинні covid-документи, і пройшов через ті кола пекла у палаті інтенсивної терапії. Адже будьмо відверті, частина з таких пацієнтів, просто не виживає», – кажуть медики.

Реклама партнерів

У 8-ій лікарні Львова додають: серед усіх госпіталізованих у covid-відділенні близько 10% – це пацієнти, що мають одне або два щеплення. Втім перебіг хвороби у них є досить легким. Такі хворі є менш кисневозалежні, вони суттєво швидше одужують і, відповідно, менше часу проводять на лікуванні у стаціонарі.

Станом на вівторок, 16 листопада, 8-ма міська лікарня вже на половину заповнена хворими на коронавірус. Зараз тут лікують 212 таких пацієнтів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.