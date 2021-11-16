ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові лікарі врятували пацієнта із купленим covid-сертифікатом

Наталя Дуляба

|

У 8-ій лікарні Львова медики врятували життя важкохворому 38-річному чоловіку, який купив собі сертифікат про вакцинацію від Covid-19. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Із підтвердженим коронавірусом 38-річний чоловік потрапив у 8-му лікарню, що на вул. Навроцького. При госпіталізації він розповів, що пройшов повний курс covid-вакцинації. Проте перебіг захворювання суттєво відрізнявся від того, який фіксують у вакцинованих пацієнтів.

Коронавірус стрімко прогресував у чоловіка, тож його незабаром перевели у реанімацію, де за його життя медики боролися сім днів. Лише під час виписки львів’янин зізнався, що насправді не робив щеплення, а covid-сертифікат купив.

«Перебіг хвороби був стрімкий, не прогнозований. Температура різко підвищувалась, була дуже важка кисневозалежність, пацієнт потрапив у відділення інтенсивної терапії, де за його життя боролись медики близько семи днів. На щастя, для цього пацієнта все закінчилося благополучно, зараз уже його виписали додому. Лише при виписці він обмовився: шкодує, що скористався послугами людей, які виготовляють нечинні covid-документи, і пройшов через ті кола пекла у палаті інтенсивної терапії. Адже будьмо відверті, частина з таких пацієнтів, просто не виживає», – кажуть медики.

Реклама партнерів

У 8-ій лікарні Львова додають: серед усіх госпіталізованих у covid-відділенні близько 10% – це пацієнти, що мають одне або два щеплення. Втім перебіг хвороби у них є досить легким. Такі хворі є менш кисневозалежні, вони суттєво швидше одужують і, відповідно, менше часу проводять на лікуванні у стаціонарі.

Станом на вівторок, 16 листопада, 8-ма міська лікарня вже на половину заповнена хворими на коронавірус. Зараз тут лікують 212 таких пацієнтів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів