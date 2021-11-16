Два проєкти лікарні швидкої допомоги перемогли у конкурсі Громадського бюджету-2021

Два проєкти лікарні швидкої допомоги Львова перемогли в конкурсі Громадського бюджету-2021. Завдяки цим проєктам медзакладу придбають апарат для операції немовлят, а люди після інфарктів та інсультів зможуть пройти якісну реабілітацію. Про це на сторінці у Facebook повідомив керівник лікарні Олег Самчук.

За його словами, 6 341 голос отримав великий проєкт «Нехай б’ється серце дитини». Тепер лікарня придбає дитячий наркозно-дихальний апарат, завдяки якому лікарі зможуть оперувати немовлят і діток вагою до 5 кілограм.

«Щороку у Львові народжується близько сотні дітей із вадами серця. І частині з них, щоб вижити, хірургічне втручання потрібне у перші дні. З новим обладнанням ми зможемо їм допомогти», – розповів Олег Самчук.

Також переміг проєкт «Реабілітація – шанс на повноцінне життя» – 2 352 голоси. Завдяки цьому проєкту люди після інсультів, інфарктів та травм отримають змогу на якісну реабілітацію і можливість повернутися до максимально повноцінного життя.

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