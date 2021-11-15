В Україну йде морозний антициклон. Якої погоди чекати у найближчі дні

В Україну заходить похолодання. Температура повітря вночі очікується – від 2 до 8 градусів морозу. Найхолодніше буде на сході України – до 11 градусів морозу. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла. У західних областях тепліше, вночі близько нуля, а вдень +4+11. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко у своєму Facebook.

Антициклон, який приніс похолодання, наразі втримує суху погоду тож опади в першій половині тижня будуть малоймовірними.

У Києві найближчої ночі похолодає до -5 градусів, а завтра вдень буде не вище +2, +3 градусів.

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Без опадів погода в Україні має протриматись до четверга, 18-го листопада, а впродовж 19 та 20 листопада очікується несприятлива погода із дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром.

За даними Sinoptik, впродовж тижня денна температура у Львові коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла, а вночі прогнозують від -1 до +3 градусів тепла. У першій половині тижня тижня стабілізується суха та хмарна із проясненнями погода, проте вже із п’ятниці, 19 листопада, очікуються дощі.

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