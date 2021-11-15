Де у Львові 15 листопада не буде світла

У понеділок, 15 листопада, через ремонтні роботи низка вулиць Львова залишиться без світла. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.
Так, з 9:00 год до 17:00 год без електроенергії у Львові будуть вулиці:
- В. Великого 24 а, 26, 26а, 28, 34, 44, 46,
- Лісна – всі,
- Петлюри – всі,
- Підкови – всі,
- Кам’яна – всі,
- Пілявського – всі,
- Новоселів – всі,
- Бігова – всі,
- Конопницької – всі,
- Сріблиста – всі,
- Торф’яна 25,
- Замарстинівська 123,
- Шеремети – всі,
- Ярославенка 36, 38, ОСББ Ярославське.
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Аліса Белей