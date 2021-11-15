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Де у Львові 15 листопада не буде світла

Аліса Белей

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У понеділок, 15 листопада, через ремонтні роботи низка вулиць Львова залишиться без світла. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, з 9:00 год до 17:00 год без електроенергії у Львові будуть вулиці:

  • В. Великого 24 а, 26, 26а, 28, 34, 44, 46,
  • Лісна – всі,
  • Петлюри – всі,
  • Підкови – всі,
  • Кам’яна – всі,
  • Пілявського – всі,
  • Новоселів – всі,
  • Бігова – всі,
  • Конопницької – всі,
  • Сріблиста – всі,
  • Торф’яна 25,
  • Замарстинівська 123,
  • Шеремети – всі,
  • Ярославенка 36, 38, ОСББ Ярославське.

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