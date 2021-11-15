Де у Львові 15 листопада не буде світла

У понеділок, 15 листопада, через ремонтні роботи низка вулиць Львова залишиться без світла. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, з 9:00 год до 17:00 год без електроенергії у Львові будуть вулиці:

В. Великого 24 а, 26, 26а, 28, 34, 44, 46,

Лісна – всі,

Петлюри – всі,

Підкови – всі,

Кам’яна – всі,

Пілявського – всі,

Новоселів – всі,

Бігова – всі,

Конопницької – всі,

Сріблиста – всі,

Торф’яна 25,

Замарстинівська 123,

Шеремети – всі,

Ярославенка 36, 38, ОСББ Ярославське.

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