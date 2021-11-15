Блаженніший Святослав: «Ми повинні врятувати пам'ять тих, у кого голод забрав життя»

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав про важливість спорудження Музею Голодомору:

«Нарешті наше суспільство піднялося до величної та святої справи – спорудження Меморіалу жертвам голодомору. Українська громада відповідальна за побудову глибокої експозиції, яка би розповіла світові правду про геноцид нашого народу.

Мій великий попередник праведний Митрополит Андрей Шептицький під час голодомору звернувся до світової громадськості з величним посиланням – «Україна в передсмертних судоргах» – і почав збирати необхідні засоби та харчі, щоб рятувати вмираючих. Сьогодні ми повинні у певний спосіб продовжити справу Митрополита та довершити спорудження меморіалу та формування експозиції. Ми покликані своїми внескам та пожертвами долучитись до цієї святої справи. Я переконаний, що навіть вдовина лепта вкладена в цю справу спричинить те, що наше ім’я буде записане на небесах.

Маємо всі гарну нагоду – в Оперному театрі Львова, чи не вперше в історії, відбудеться благочинний концерт і вечір, щоб зібрати необхідні кошти для спорудження цього меморіалу і експозиції. Всі владики нашої церкви, як колись з Андреєм Шептицьким, так і сьогодні хочуть приїхати на цю унікальну подію.

Я всіх вас прошу: будьте разом з нами, своїми пожертвами долучіться до спорудження цього важливого меморіалу, щоб виконати нашу місію, наш обов’язок – врятувати пам’ять тих, у кого голод забрав життя».

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