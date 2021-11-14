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В Україні хочуть запровадити експрес-тести для перевірки водіїв на наркотики

Ольга Денисяка

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В Україні наразі відсутня можливість перевірки на місці зупинки водія стану його наркотичного сп’яніння, хоча у Європі є експрес тести, які швидко і точно показують наявність або відсутність основних наркотиків у організмі людини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише Укрінформ.

Він нагадав, зокрема, про останню ДТП у Харкові, коли чоловік збив на регульованому переході двох дітей, і уточнив, що у рамках кримінального провадження, відкритого щодо цієї ДТП, що підозрюваний був під дією наркотичних засобів.

«І це одна з проблем, яку зараз я як міністр ставлю для вирішення. Бо у нас є драгери для перевірки на стан алкогольного сп’яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп’яніння. Хоча у Європі – я нещодавно відвідав Францію, – і там є експрес-тести, які досить швидко і точно показують наявність або відсутність основних наркотичних речовин в організмі людини. Тому я думаю, що на це ми можемо спільно з місцевою владою вплинути, і насправді це має знизити перебування таких осіб за кермом», – сказав Монастирський.

Рік тому в Україні було значно підвищено кримінальну відповідальність за керування у стані нетверезості, зокрема, були збільшені штрафи, «і в принципі, це вплинуло саме на цей стан (кількість випадків, коли люди сідають за кермо нетверезими – ред.)».

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«А от питання наркотичної залежності (щодо осіб, які сідають за кермо – ред.), як ми все більше і більше бачимо, є проблемою. Але я думаю, що це можливо вирішити у найближчі місяці», – поінформував очільник МВС.

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