У водійських правах з'явиться нова відмітка

З 28 грудня в українських посвідченнях водія з’явиться нова позначка: щодо керування транспортом лише з автоматичною коробкою передач. Про це йдеться на сторінці у Facebook Головного сервісного центру МВС України.

У посвідченні буде відмітка про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Про це свідчитиме код «78». Це означає, що водій може керувати автівками лише на «автоматі».

Якщо ж водій складав практичний іспит на автомобілі на «механіці», то зможе керувати транспортним засобом із будь-якою коробкою.

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