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Олег Довгун з Львівщини здобув боксерський титул в США

Ольга Денисяка

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27-річний боксер зі Стебника Олег Довгун завоював титул NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кг. Про це йдеться на сторінці у Facebook Національного олімпійського комітету у Львівській області.

Вночі 14 листопада у Піттсбурзі в США Олег Довгун здобув 13-ту перемогу на професійному ринзі у своєму 13-му поєдинку. За одностайним суддівським рішенням в 10-раундовому поєдинку він переміг 34-річного американця Гленна Дезурна і завоював титул NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кг.

Після цієї перемоги Олег Довгун автоматично потрапить у ТОП-15 свіжого рейтингу WBA (однієї з чотирьох основних боксерських федерацій у профі-боксі) і суттєво наблизиться до своєї мети – стати чемпіоном світу серед професіоналів за основною версією.

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Нагадаємо, Олег Довгун розпочав боксерську кар’єру в містечку Стебник у 10-річному віці під керівництвом першого тренера Михайла Стахніва у своєму місті. Коли Олегу виповнилось 18 років почав тренуватись у Заслуженого тренера України Романа Семенишин. Він провів вражаючу любительську кар’єру, здобувши 303 перемоги у 347 поєдинках.

Боксер з Львівщини – багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України, учасник команди Українські отамани, майстер спорту України міжнародного класу. Понад 4 роки тому він переїхав у Піттсбург, де почав тренуватися під керівництвом Майкла МакСорлі з Conn-Greb Boxing Club. Всі свої поєдинки серед професіоналів український боксер провів у США.

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