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Львівські патрульні врятували водія з інсультом

Ольга Денисяка

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Ввечері 13 листопада перехожа повідомила патрульним про нетверезого водія. Згодом з’ясувалось, що у чоловіка трапився інсульт. Патрульні передали його медикам. Про це йдеться на сторінці у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що ввечері отримали виклик від небайдужої жінки про, ймовірно, нетверезого водія. Він сів в автомобіль Daewoo Lanos на вулиці Гнатюка і вже завів двигун.

Поліцейські негайно приїхали на місце і побачили припаркованим згаданий автомобіль. Всередині сидів чоловік. Інспектори  підійшли до нього і помітили, що він не може говорити і рухати правою ногою та рукою. Запаху алкоголю не було.

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Патрульні зрозуміли, що у нього інсульт і одразу викликали швидку допомогу. Медики підтвердили це і шпиталізували 52-річного чоловіка до лікарні. Інспектори повідомили про інцидент родичів чоловіка.

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