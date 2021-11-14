Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

13 листопада під час виконання службових обов’язків біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець. Про це з посиланням на речника міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріна та заяву командувача 17-ї танкової механізованої бригади Збройних сил Польщі у Twitter повідомляє УП.

Командування зазначає, що за попередніми даними, він загинув внаслідок пострілу зі службової зброї, і до інциденту не причетні «треті особи».

«Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На місце служби солдат прибув трохи більше, ніж тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

Нагадаємо, група британських військових була спрямована до кордону Польщі з Білоруссю для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи.

У НАТО заявили, що очікують на будь-яку ескалацію ситуації на своєму східному фланзі.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.