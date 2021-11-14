ОСТАННІ НОВИНИ

Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

Ольга Денисяка

|

13 листопада під час виконання службових обов’язків біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець. Про це з посиланням на речника міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріна та заяву командувача 17-ї танкової механізованої бригади Збройних сил Польщі у Twitter повідомляє УП.

Командування зазначає, що за попередніми даними, він загинув внаслідок пострілу зі службової зброї, і до інциденту не причетні «треті особи».

«Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На місце служби солдат прибув трохи більше, ніж тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

Нагадаємо, група британських військових була спрямована до кордону Польщі з Білоруссю для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи.

У НАТО заявили, що очікують на будь-яку ескалацію ситуації на своєму східному фланзі.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів